Hamburg (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich in der Flüchtlingsdebatte hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt. Die Bewältigung des Zustroms sei anstrengend, aber zu schaffen, sagte von der Leyen beim Deutschlandtag der Jungen Union am Samstag in Hamburg. Dazu gehöre aber auch eine europäische Gemeinschaftsleistung und die internationale Bekämpfung der Fluchtursachen, zum Beispiel in Afghanistan, Mali und Syrien. Zugleich trat von der Leyen Sorgen entgegen, dass die hohe Zahl der Flüchtlinge Deutschland zwangsläufig verändern werde. Der Flüchtlingsstrom sei kein Grund, "an unseren Werten irgendetwas zu verändern", betonte die CDU-Politikerin.

