Hamburg (dpa/lno) - Der Andrang von Flüchtlingen in Hamburg ist trotz des kühl-herbstlichen Wetters ungebrochen. In der ersten Oktoberhälfte hätten sich 5600 Flüchtlinge gemeldet, sagte der Sprecher der Innenbehörde, Frank Reschreiter, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Rekordmonat September waren 10 100 Flüchtlinge in Hamburg neu registriert worden. Unterdessen wurden die ersten Flüchtlinge aus den nicht winterfesten Zelten in feste Unterkünfte verlegt. Dabei geht es vorrangig um Familien, Kinder, Kranke und Schwangere. Am Mittwoch sollen in der Dratelnstraße in Hamburg-Wilhelmsburg wohl schon die ersten Holzbauten aufgestellt werden.