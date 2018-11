Hamburg (dpa) - Sylvia Schenk von Transparency International hat vor einer Vorverurteilung bei den Korruptionsvorwürfen der Fußball-WM 2006 gewarnt. "Wir wissen seit langem, dass es nicht nur Franz Beckenbauers Charme war, der Deutschland den Zuschlag für die Weltmeisterschaft beschert hat", sagte sie am Montagabend bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Olympia 2024 in den Clubräumen des Zweitligisten FC St. Pauli Hamburg. Viele Vorwürfe seien seit Jahren bekannt.

Mit konkreten Anschuldigungen müsse man sehr vorsichtig sein, bisher fehlten ihr die Fakten. "Korruptionsvorwürfe sind so wie sexuelle Belästigung. Wenn sie einmal in der Welt sind, sind sie nur sehr schwer wieder auszuräumen. Es ist so gefährlich", sagte die ehemalige Sportdezernentin der Stadt Frankfurt. Bei unklarer Sachlage müsse man sich doppelt und dreifach absichern.

Sie habe den Artikel im "Spiegel" mehrmals gelesen, ihr fehlten die Belege. "Ich habe das Gefühl, dass mehr Schaden angerichtet wird als Fakten geschaffen werden", sagte die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency.