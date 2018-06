Hamburg (dpa/lno) - Nach neunjähriger Umbauzeit ist ein aufgearbeiteter Traditionszug der S-Bahn Hamburg wieder im Einsatz. Das nostalgische Schmuckstück aus den 1970er Jahren werde am 7. November in Hamburg erstmals zwischen Ohlsdorf und Reinbek auf Sonderfahrt gehen, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Außerdem seien in diesem Jahr vier weitere Termine geplant. Ehrenamtliche des Vereins Historische S-Bahn Hamburg hatten den Zug mit Bahn-Mitarbeitern wieder fahrtüchtig gemacht. Die Lok war nach Angaben der Bahn bis Ende 2002 im normalen Fahrgastbetrieb.

Mitteilung der Deutschen Bahn