Hamburg (dpa/lno) - Nach bisher drei Niederlagen und nur einem Sieg in der Bundesliga stehen die Handballerinnen des Buxtehuder SV gegen Borussia Dortmund am Samstag (16.00 Uhr) in eigener Halle gewaltig unter Erfolgsdruck. "Für die Mannschaft ist das eine neue Situation, mit der sie umzugehen lernen muss", räumte Trainer Dirk Leun ein. Mit 2:6 Punkten steht der Pokalsieger und Liga-Zweite der Vorsaison derzeit nur auf Tabellenrang zehn. Der BVB (6:2) ist dagegen Siebter.

"Borussia Dortmund hat sich exzellent verstärkt und verfügt über einen in der Breite guten Kader. Wir spielen also gegen ein Team mit großen Ambitionen, allerdings ist der BVB auch keine Übermannschaft", erklärte Leun vor dem Gastspiel des Aufsteigers weiter.

Da am Mittwoch (19.30 Uhr) die HSG Bad Wildungen beim BSV antritt, fordert der Coach zwei Siege. "Wir wollen nach den beiden Partien ein ausgeglichenes Punktekonto vorweisen", meinte Leun. "Das ist sehr ehrgeizig und wird uns alles abverlangen, weil es sehr starke Gegner sind. Es ist aber insbesondere mit unseren Fans im Rücken möglich."

Vorbericht auf bsv.de