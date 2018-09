Hamburg (dpa/lno) - Im Luxusauto zweier Männer hat die Polizei in Hamburg gestohlenen Schmuck im Wert von 60 000 Euro gefunden. Die 24 und 25 Jahre alten Männer wurden wegen Verdachts auf Hehlerei vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag über den Vorgang am Vortag. Bei der Fahrzeugüberprüfung hatten die Beamten außerdem 11 000 Euro Bargeld entdeckt. Bei dem Schmuck handelt es sich laut Polizei um Beute aus einem Diebstahl am Mittwoch. Bei einer Wohnungsdurchsuchung der Verdächtigen wurden Beweise gesichert. Da aber keine ausreichenden Haftgründe vorlagen, entließ die Polizei die beiden Männer wieder.

Polizeimeldung