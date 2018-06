Hamburg (dpa/lno) - Fünf prächtig geschmückte Alsterdampfer bringen vom 23. November an wieder vorweihnachtliche Stimmung auf die Hamburger Binnenalster. Die "Hamburger Märchenschiffe" liegen bis zum 23. Dezember am Anleger "Jungfernstieg". Zum 30-jährigen Jubiläum werde wieder ein buntes Programm mit vielen Überraschungen für Kinder ab drei Jahren geboten, teilte der Veranstalter Hamburger City Management am Montag mit. So können Kinder auf zwei Schiffen Plätzchen selber backen und verzieren. In den vergangenen 30 Jahren haben mehr als eine halbe Million Kinder auf den Barkassen Kekse gebacken und Märchen gelauscht.

Der Kartenvorverkauf für die Backschiffe erfolgt einmalig am Samstag, dem 14. November (9.00 bis 14.00), am Alsteranleger Jungfernstieg. Der reguläre Kartenverkauf beginnt dort am 23. November.

Website City Management Hamburg