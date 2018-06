Hamburg (dpa/lno) - Clubchef Dietmar Beiersdorfer vom Hamburger SV hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Bruno Labbadia angekündigt. Konkrete Verhandlungen gebe es aber noch nicht, sagte Beiersdorfer am Dienstag dem Internetportal Sport1. "Ich glaube, dass beide Seiten gewillt sind, weiter miteinander zu arbeiten. Natürlich muss man das irgendwann einmal in eine Form gießen." Es komme beiden Seiten aber "nicht darauf an, sofort so schnell wie möglich einen Vertrag zu unterschreiben", ergänzte er. Labbadias Vertrag beim Tabellenzehnten der Fußball-Bundesliga läuft am Ende der Saison aus.

. "Man merkt, dass wir eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft haben. Und wenn es intern läuft, dann zeigt sich das auf dem Platz", sagte der Mittelfeldspieler. Der Konkurrenzkampf im Team sei gesund: "Jeder nimmt seine Rolle hier an. Egal ob Startelf oder von der Bank." Noch nicht wieder im Mannschaftstraining sind wegen grippalen Infekten Emir Spahic und Ivo Ilicevic.

