Essen/Hamburg (dpa/lno) - Das "Wochenblatt" der Funke Mediengruppe wird von November an zwei Mal pro Woche in Hamburg zugestellt. Das Anzeigenblatt werde nicht nur zur Wochenmitte, sondern zusätzlich auch am Samstag herausgebracht, teilte die Essener Gruppe am Dienstag mit. Der Geschäftsführer der Zeitungsgruppe Hamburg ("Hamburger Abendblatt"), Ove Saffe, begründete die höhere Taktung mit den sehr guten Erfahrungen bei Lesern und Anzeigenkunden in fast 40 Jahren "Wochenblatt". "Dieses Signal nehmen wir nun auf und bieten beiden Kundengruppen auch etwas für das Wochenende an." Die kostenlos verteilte Stadtzeitung "Hamburger Abendblatt - Die Woche" wird Ende Oktober eingestellt.

Mitteilung Funke Mediengruppe