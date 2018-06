Valencia (dpa) - Der Hamburger Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Valencia nach einem Tiebreak-Krimi in die zweite Runde eingezogen. Der 28-Jährige setzte sich am Dienstag knapp mit 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) gegen Thomaz Bellucci aus Brasilien durch. Für seinen Erfolg benötigte er 2:55 Stunden. Der ältere der beiden Zverev-Brüder, der in der Weltrangliste auf Platz 215 steht, trifft nun auf den an Position vier gesetzten Fabio Fognini aus Italien. Das Hartplatz-Turnier ist mit gut 600 000 Euro dotiert.

