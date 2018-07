Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann am Freitag beim Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Wir hatten selten so wenig angeschlagene Spieler wie jetzt", sagte Trainer Ewald Lienen zufrieden. Der wieder genesene Abwehrspieler Yannick Deichmann sowie Mittelfeldakteur Sebastian Maier sind diese Woche in das Training zurückgekehrt. Ryo Miyaichi (Kreuzbandriss) und Enis Alushi (Muskelfaserriss) fallen weiterhin aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Stürmer John Verhoek, der das Training am Mittwoch abbrechen musste, ein Fragezeichen.

Innenverteidiger Sören Gonther stand nach einem überstandenen Muskelbündelriss zwar bereits beim Sieg gegen den SC Freiburg (1:0) am Sonntag wieder im Kader. Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz macht Lienen seinem Kapitän allerdings nicht: "Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Aber momentan steht unsere Innenverteidigung gut".

Überhaupt sieht er den Kader des Kiez-Clubs in der Verteidigung und im Mittelfeld gut aufgestellt. "Wir werden höchstens etwas in der Offensive tun", meinte Lienen im Hinblick auf die Winterpause.

Der Coach, der mit dem FC St. Pauli auf dem dritten Tabellenplatz steht, warnt vor dem Gastspiel beim VfL Bochum speziell vor dessen Offensiv-Qualität: "Sie entfachen viel Druck nach vorne und werden vom Publikum gepusht. Simon Terodde hat bereits neun Tore erzielt. Die übrigen Offensiv-Spieler bereiten viel vor. Und durch den Sieg im Pokalspiel haben sie zusätzlich Auftrieb bekommen". 2600 Fans aus Hamburg haben sich für das Auswärtsspiel bereits ein Ticket gesichert. 900 Sitzplatzkarten sind im Gästebereich noch erhältlich.

Spielplan FC St. Pauli