Hamburg (dpa/lno) - Emir Spahic hat sich im Trainingsbetrieb des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgemeldet. Der 35 Jahre alte Abwehrchef, der das Punktspiel am Freitag bei 1899 Hoffenheim (1:0) ebenso wie die ersten Einheiten dieser Woche verpasst hatte, nahm am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil, gab der HSV via Twitter bekannt. Einem Einsatz des Bosniers im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Hannover 96 dürfte demnach nichts im Weg stehen.

Dagegen ist Ivo Ilicevic nach seiner Grippe noch nicht richtig fit. Der Offensivakteur absolvierte am Mittwoch aber immerhin einen Waldlauf. Individuell arbeiteten die Mittelfeldspieler Nicolai Müller und Marcelo Diaz. Der Chilene hatte das Training am Dienstag wegen Wadenproblemen vorzeitig beendet, hofft aber, bis zum 96-Spiel wieder fit zu sein. Er soll bis auf weiteres den frisch operierten Schweden Albin Ekdal (vier Monate Pause) im defensiven Mittelfeld vertreten. Im Training am Mittwoch übernahm Youngster Gideon Jung diesen Part.

Unterdessen ist rund sieben Monate nach seiner Prügelei mit mehreren Ordnern das Verfahren wegen Körperverletzung gegen den damals noch für Bayer Leverkusen spielenden Spahic eingestellt worden. Der nun für den HSV tätige Bosnier muss 75 000 Euro Strafe zahlen. Die Summe komme drei Flüchtlingsorganisationen zugute, bestätigte Spahic' Anwalt dem "Kölner Express" (Donnerstag).

Anfang April hatte der damalige Leverkusen-Profi für einen Skandal gesorgt, als er nach Bayers Pokal-Aus gegen Bayern München in eine Auseinandersetzung mit Ordnungskräften verwickelt war. Einen Ordner streckte er per Kopfstoß nieder. Bayer trennte sich daraufhin von dem Abwehrspieler. Der DFB hatte Spahic nach dem Vorfall für drei Monate bis zum 12. Juli gesperrt. Der HSV gab ihm danach eine zweite Chance und verpflichtete den Profi ablösefrei.

HSV-Mitteilung via Twitter