Buxtehude (dpa)- Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen und mit einem ausgeglichenen Punktekonto sind die Handballerinnen des Buxtehuder SV in der Bundesliga wieder auf Kurs. "Wir haben sicherlich wieder Höhen und Tiefen erlebt, aber insgesamt haben wir eine weitere Schippe drauf gelegt und die positive Entwicklung fortgesetzt", urteilte Trainer Dirk Leun nach dem 30:25 (16:13) gegen die HSG Bad Wildungen.

1250 Zuschauer in der Halle Nord waren am Mittwochabend mit Top-Talent Emily Bölk (7/4 Tore) als erfolgreichster Torwerferin & Co. zufrieden. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter und wir müssen uns weiter steigern, um am Ende wieder um die Europapokalplätze mitspielen zu können", forderte Leun. Bereits am Sonntag will der DHB-Pokalsieger BSV bei der SG BBM Bietigheim punktemäßig nachlegen.

BSV-Sieg