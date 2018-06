Hamburg (dpa) - Der Chilene Marcelo Diaz ist nach seiner Wadenverletzung zurück im Mannschaftstraining des Hamburger SV. Er soll am Sonntag (17.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 in die Startelf rücken. Der Südamerikaner wird den am Sprunggelenk operierten Schweden Albin Ekdal vertreten und mit Lewis Holtby vor der Abwehr agieren. Auch die zuletzt angeschlagenen Offensivspieler Ivo Ilicevic und Nicolai Müller waren zwei Tage vor dem Nordderby dabei, twitterte der HSV vom Geheimtraining.

