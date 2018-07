Hamburg (dpa/lno) - Von 40 überprüften Autofahrern in der Hamburger Innenstadt sind 26 über Rot gefahren. Daie Polizei berichtete am Freitag über das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Vortag. Vier der Autofahrer waren noch weitergefahren, als die Ampel länger als eine Sekunde rot anzeigte, teilte die Polizei mit. Die Missachtung von roten Ampeln ist laut Polizei die Hauptunfallursache auf Hamburgs Straßen. Zudem wurde ein 60-jähriger Fahrer wegen Verdachts auf Altmetalldiebstahl angezeigt, weil er seinen LKW mit Metallschrott überladen hatte und keine Fahrzeugpapiere dabei hatte.



Polizeimeldung