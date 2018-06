Hamburg (dpa/lno) - Vorgezogene Halloween-Überraschung bei Hagenbeck - bereits am Freitag haben die Nasenbären in dem Hamburger Tierpark ein passendes Kürbisfrühstück bekommen. "Solche Aktionen sind eine schöne Beschäftigung für die Nasenbären. Sie müssen sich dann mit neuen Dingen auseinandersetzen", sagte Reviertierpfleger Benjamin Krüger. Im Freigehege gab es Kürbisse gefüllt mit Heu, Rosinen, frischen Früchten und Mehlwürmern für die sieben ausgewachsenen Nasenbären und ihre fünf Jungtiere. Um an die Leckerbissen zu gelangen, mussten die Kleinbären mit den geringelten Schwänzen und spitzen Schnauzen jedoch auch mal klettern. Denn einige der Kürbisse hingen im Gehege.



