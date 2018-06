Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Naturschutzbund hat sich jetzt auch der Zukunftsrat Hamburg nicht zu einem Ja für die Bewerbung Hamburgs für Olympia 2024 durchringen können. "Aus Sicht des Ressourcen-, Klima- und Naturschutzes können Olympische Spiele nicht nachhaltig sein", heißt es in einem Positionspapier des Zukunftsrates, das am Sonntag bekannt wurde. "Angesichts der Unsicherheiten und großen Risiken sind für den Zukunftsrat gegenwärtig die Bedingungen für ein Ja zur Olympia-Bewerbung nicht erfüllt." In vier Wochen (29. November) sollen die Hamburger über die Bewerbung der Hansestadt für die Spiele 2024 abstimmen.

Hamburg könnte zwar die ökologischen und sozialen Schäden und Risiken so gering wie möglich halten, hieß es. "Nach dem derzeitigen Stand der Planung bleiben Zweifel, dass dies auch umgesetzt wird."

Erst am 20. Oktober hatten der rot-grüne Senat, der Zukunftsrat, der Naturschutzbund NABU und der Deutsche Olympische Sportbund eine Absichtserklärung für Nachhaltigkeit unterzeichnet. Wenn Hamburg den Zuschlag für 2024 bekommen sollte, wollen sie eng zusammenarbeiten, um eine ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit der Spiele sicherzustellen. Der BUND hatte sich nicht daran beteiligt und empfiehlt, die Bewerbung abzulehnen.

Nach Ansicht des Zukunftsrates ist noch vollkommen unklar, "wie eine Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Entscheidungsprozessen tatsächlich sein wird." Daher reiche die Vereinbarung nicht aus, "für die Abstimmung ein "Ja" zu empfehlen". Zudem lägen wichtige Informationen derzeit noch nicht vor.

