Hamburg (dpa/lno) - Eine 21-Jährige ist am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Hamburg-Poppenbüttel gestorben. Sie wurde offensichtlich von einem Auto angefahren und erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann habe die Frau auf der Straße liegend gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber kurze Zeit später. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Autofahrer, der die Frau angefahren hat. Die Frau sei leicht alkoholisiert gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, war aber zunächst noch völlig unklar, sagte der Polizeisprecher.

Pressemitteilung Polizei Hamburg