Hamburg (dpa) - Nahezu ungebremst ist ein Autofahrer in den Treppenabgang zur U-Bahnstation Steinstraße in Hamburg gefahren. Der Mann habe vermutlich wegen des Nebels in der Nacht zum Montag nicht gesehen, wohin er fuhr, hieß es bei der Feuerwehr. Die Bergung des Fahrzeugs sei kompliziert gewesen, weil zunächst Teile der Mauer abgetragen werden mussten, bevor die Rettungskräfte an das verkeilte Fahrzeug herankommen konnten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.