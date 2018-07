Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeldspieler Gojko Kacar ist nach seinem Bandscheibenvorfall am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV eingestiegen. Der Serbe hatte in den vergangenen Wochen seinen lädierten Rücken stabilisiert. Ein Einsatz am Samstag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel in Darmstadt könnte aber noch zu früh sein. Aaron Hunt trainierte nach überstandenem Muskelfaserriss ebenso wie Marcelo Diaz (Wadenprobleme) individuell.

