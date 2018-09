Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Montagabend einen 28-jährigen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der Mann soll im September eine junge Frau vergewaltigt haben. Er ließ sich nach Angaben der Polizei widerstandslos im Hamburger Stadtteil Rotherbaum festnehmen. Nachdem mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen gefahndet wurde, seien mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingegangen.

Der Verdächtige soll am 12. September frühmorgens die 19 Jahre alte Frau am S-Bahnhof Königstraße in Altona angesprochen und kurz nach Verlassen des Bahnhofs vergewaltigt haben.

Pressemitteilung Polizei