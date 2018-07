Hamburg (dpa/lno) - Die Reederei Hapag-Lloyd gibt heute im zweiten Anlauf den Ausgabepreis der Aktien für ihren Börsengang bekannt. Dieser Schritt war bereits eine Woche zuvor geplant, wurde jedoch wegen der schleppenden Nachfrage verschoben. Zudem wurde die Angebotsspanne von zunächst 23 bis 29 Euro auf 20 bis 22 Euro gesenkt. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der neuen Aktien von 11,5 auf 13,2 Millionen Stück, um weiterhin den geplanten Erlös von 300 Millionen US-Dollar zu erreichen. Hapag-Lloyd will von dem Geld Schiffe und Container kaufen. Die Aktie soll am Freitag erstmals an der Frankfurter Börse notiert werden.

