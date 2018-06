Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli absolviert am 14. November ein Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen will damit das spielfreie Wochenende in den Profi-Ligen überbrücken. St. Pauli und Osnabrück spielten zuletzt von 2007 bis 2009 gemeinsam in der 2. Bundesliga. Die Partie im Jahnstadion in Dinklage wir um 14.00 Uhr angepfiffen.

Mitteilung FC St. Pauli