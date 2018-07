München (dpa/lno) - Oliver Kreuzer freut sich auf die Herausforderung als neuer Sportchef beim Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München. Der ehemalige Profi und frühere Manager des Hamburger SV möchte den Traditionsverein "in eine bessere Zukunft führen", wie Kreuzer am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung in München verkündete. "Es gibt Gründe, dass man da steht, wo man steht", sagte der fast 50-Jährige angesichts des vorletzten Tabellenplatzes. Aber daraus ergebe sich für ihn "die spannende Aufgabe, diesen Verein wieder dahin zu führen, wo er hingehört". Minimum sei das Mittelfeld der 2. Liga. Kreuzer hat bei 1860 einen Vertrag bis 2018 unterzeichnet.

