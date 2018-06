Hamburg (dpa/lno) - Trainer Dirk Leun war trotz des Sieges seiner Mannschaft Buxtehuder SV im Nordderby der Frauen-Handball-Bundesliga unzufrieden. Mit 28:20 (14:11) hatte sein Team bei der SGH Rosengarten-Buchholz am Mittwochabend gewonnen. "Die Fehlerquote war enorm", sagte Leun. Kapitänin Isabell Klein räumte ein: "Das darf nicht passieren." Sie verwies jedoch auf die Belastung von vier Spielen in elf Tagen.

Aufsteiger Rosengarten-Buchholz war lange Zeit ein gleichwertiger Gegner, erzielte sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich (15:15). Mit 8:8 Punkten geht der BSV in die WM-Pause der Bundesliga. Allerdings müssen die Buxtehuderinnen am 15. und 22. November im EHF-Cup gegen Frankreichs Vizemeister Issy Paris Hand antreten. Zudem geht es am Samstag für den Titelverteidiger im Pokal-Achtelfinale gegen den BVB Dortmund um den Einzug in die Runde der besten acht Teams.

