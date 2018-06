Köln (dpa/lno) - Acht Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Inhaberin einer Kölner Salatbar glaubt die Polizei, den Täter endlich gefunden zu haben - in Hamburg. Es sei ein Tatverdächtiger ermittelt worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die "Kölnische Rundschau" darüber berichtet. Nach Angaben der Beamten handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Mann, der bereits wegen einer anderen Tat in Hamburg in einem Gefängnis sitzt. Die damals 24 Jahre alte Frau war 2007 in der Salatbar erstochen worden. Ein Zeuge fand die Leiche in dem Laden.