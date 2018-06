Hamburg (dpa/lno) - Ein 56-jähriger Fußgänger ist im Hamburger Stadtteil Winterhude von einem Fahrrad angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Mittwoch versucht, eine vom Autostau blockierte Straße zu überqueren. Auf dem Weg zwischen den Fahrzeugen habe er ein sich von rechts näherndes Fahrrad übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 47-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Mann, der sich schwere Verletzungen am Kopf zuzog. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer konnte seine Fahrt nach medizinischer Erstversorgung fortsetzen.

Polizeimeldung