Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein und Hamburg befindet sich insgesamt in einer guten Verfassung und erwartet ganz überwiegend stabile oder steigende Umsätze. Dennoch halten sich die Unternehmen bei Investitionen zurück, ergab eine Umfrage der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord), deren Ergebnisse am Freitag in Hamburg vorgestellt wurden. UV-Nord-Präsident Uli Wachholtz machte für die unzureichende Investitionstätigkeit vor allem die zunehmende Verunsicherung der Unternehmen über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland verantwortlich und forderte eine Ende zusätzlicher Belastungen.

