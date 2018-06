Berlin (dpa) - Nach dem Kieler Umweltminister Robert Habeck will auch Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter die Grünen als Spitzenkandidat in den Wahlkampf 2017 führen. "Ja, ich möchte kandidieren. Wenn es so weit ist, werde ich offiziell meine Bewerbung für die Urwahl einreichen", sagte Hofreiter der Zeitung "taz.am wochenende" (Samstag). Habeck kommentierte dies am Freitag kurz und knapp: "Willkommen im Club!".

Mit Hofreiter wirft auch ein Vertreter des linken Parteiflügels seinen Hut in den Ring. Die Grünen wollen ihre Top-Kandidaten für 2017 per Urwahl bestimmen. Zuvor hatte außer Habeck die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, erklärt, sich der parteiinternen Urwahl stellen zu wollen. Habeck und Göring-Eckardt gehören zum sogenannten Realo-Flügel. Vor Wochen hatte sich auch der Parteirebell Robert Zion ins Gespräch gebracht. Die Grünen wählen auch für den Bundestagswahlkampf eine austarierte Doppelspitze mit mindestens einer Frau und Vertretern des Realo- wie des linken Flügels.