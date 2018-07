Hamburg (dpa/lno) - Ein geplatzter Vorderreifen hat am Donnerstagabend wahrscheinlich zu einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Hamburg geführt, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Eine 27-jährige Fahrerin prallte mit ihrem Auto gegen die Mittelschutzplanke; der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verkehrsunfalldienst nimmt an, dass ein geplatzter Vorderreifen den Unfall verursacht haben könnte. Die Fahrerin und eine weitere Mitfahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer wurde leicht verletzt und wenig später wieder aus der Klinik entlassen.

Polizeimeldung