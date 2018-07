Darmstadt (dpa) - Nach zuletzt zwei Pleiten in der Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 dem Hamburger SV ein Remis abgetrotzt. Bei der Rückkehr von HSV-Trainer Bruno Labbadia in seine Heimatstadt erarbeiteten sich die hessischen Aufsteiger am Samstagabend ein 1:1 (0:1) gegen den Liga-Dino. Vor 17 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor brachte Pierre-Michel Lasogga die Gäste in der 29. Minute per Foulelfmeter in Führung. Marcel Heller gelang zwei Minuten nach der Pause der verdiente Ausgleich für die Darmstädter. Labbadia hatte die Profikarriere 1984 in seiner Geburtsstadt begonnen und dort 2003 auch seine Trainerlaufbahn gestartet.

