Hamburg (dpa/lno) - Der ETSV Weiche Flensburg hat seine Chance auf die inoffizielle Herbstmeisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord gewahrt. Die Flensburger gewannen am Sonntag beim Schlusslicht TSV Schilksee mit 5:0. Für das Team von Daniel Jurgeleit war Kevin Schulz zweimal erfolgreich, außerdem trafen Josef Shirdel, Tim Wulff und Fiete Sykora. Flensburg hat als Tabellen-Dritter nach dem zwölften Spiel in Serie ohne Niederlage drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfB Oldenburg.

Die Oldenburger verteidigten ihre Spitzenposition durch ein 5:1 gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV. Für die Hanseaten traf lediglich Ahmet Arslan zum zwischenzeitlichen 1:2. Arslan war aus Darmstadt angereist, wo er am Samstag zum Kader der HSV-Profis gegen den Bundesliga-Aufsteiger (1:1) gehörte.

Bereits die zweite Niederlage hintereinander kassierte Eintracht Norderstedt, das nach dem 0:2 beim Lüneburger SK Hansa auf Rang sieben abrutschte. Mit demselben Ergebnis unterlag der VfB Lübeck dem SV Meppen und wartet nunmehr seit fünf Heimspielen auf einen Sieg.

Verbessert zeigte sich der Nachwuchs des FC St.Pauli, der sich durch das 2:1 gegen Hannover 96 II auf den zwölften Platz verbesserte. Maurice Litka und Nico Empen erzielten die Tore für die Hamburger.

Spielplan Regionalliga Nord