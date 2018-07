Hamburg (dpa/lno) - Für die Bewerbung Hamburgs um Olympische Spiele 2024 soll es weitere symbolische Unterstützung geben. Olympia-Anhänger sollen sich heute im Hamburger Stadtpark zu den fünf olympischen Ringen formieren. Dazu haben die Gründer des Hamburger Miniaturwunderlands, Frederik und Gerrit Braun, aufgerufen. Wer kein passendes Outfit in den Ringe-Farben blau, schwarz, rot, gelb oder grün im Kleiderschrank hat, bekommt einen farbigen Poncho gestellt.

Die Hamburger entscheiden in einem Referendum bis zum 29. November, ob die Stadt die Bewerbung um Spiele in der Hansestadt weiter betreiben soll. Zu einer ersten Olympia-Aktion der Gebrüder Braun im vergangenen Februar kamen 20 000 Menschen und drückten abends mit einer brennenden Fackel in der Hand rund um die Binnenalster ihre Begeisterung für Spiele aus.

