Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Messer soll eine 42 Jahre alte Frau eine 52-Jährige in einem Hamburger Taxi angegriffen haben. Das Opfer saß auf dem Beifahrersitz, als die mutmaßliche Täterin in der Nacht zu Montag in der Innenstadt plötzlich die Tür öffnete und auf die Frau einstach, wie die Polizei berichtete.

Der Taxifahrer sei daraufhin weitergefahren, um die Angreiferin loszuwerden. Doch nach wenigen Metern habe er wieder anhalten müssen - die 42-Jährige sei erneut auf ihr Opfer losgegangen. Einer von zwei weiteren Fahrgästen sei dann ausgestiegen und habe die Tatverdächtige zurückgehalten.

Polizeibeamte nahmen die 42-Jährige fest, wie die Polizei weiter berichtete. Sie habe die Tat eingeräumt und Streitigkeiten in einer Geldangelegenheit als Hintergründe genannt, sie sei inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Angegriffene erlitt schwere Verletzungen an der Hand und kam ins Krankenhaus.