Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Streiks der Flugbegleiter fallen am Hamburger Flughafen am Montag nahezu alle Flüge der Lufthansa aus. Die Stewardessen und Stewards haben ihren Streik auf den Flughafen München ausgeweitet. Nur eine Verbindung werde zwischen Hamburg und München bedient, teilte ein Sprecher der Lufthansa am Montag mit. Von und nach Frankfurt fallen erneut alle Flüge aus. Schon am Freitag und Samstag blieben alle Flieger dorthin am Boden. Insgesamt fallen in Hamburg nach Angaben des Flughafens am Montag 30 Verbindungen der Lufthansa aus. Der erste Ausstand der Flugbegleiter in der aktuellen Tarifrunde soll bis einschließlich Freitag fortgesetzt werden.