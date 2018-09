Hamburg (dpa/lno) - Die Finanzierung Olympischer Spiele 2024 in Hamburg ist weiter offen. Nach wie vor gebe es keine Einigung mit dem Bund über den von Berlin zu übernehmenden Anteil der prognostizierten 11,2 Milliarden Euro, sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein am Dienstag bei der Präsentation des Mobilitätskonzepts für das größte Sportereignis der Welt. "Die Gespräche laufen, was man hört, laufen sie auch ganz gut." Ob noch vor dem Referendum am 29. November eine Einigung vorliegt, sei offen. Holstein betonte jedoch, dass die Aussage von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gelte, wonach die Stadt maximal 1,2 Milliarden Euro übernehme. "Der Bürgermeister hat auch klar gesagt, wenn wir uns auf diesen Kostenanteil für Hamburg nicht verständigen können, dann wird Hamburg sich nicht bewerben."