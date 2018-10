Hamburg (dpa/lno) - Außergewöhnlich warm zeigt sich derzeit das November-Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Und die milden Temperaturen könnten die kommenden sieben Tage anhalten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Offenbach. Es sei weiterhin mit zweistelligen Werten sowie starkem Wind zu rechnen. Die knapp 18 Grad, wie sie am Wochenende in Hamburg-Neuwiedenthal gemessen wurden, würden allerdings nicht mehr erreicht.

Derart langanhaltend milde Temperaturen Anfang November sind laut Wetterdienst um den Martinstag eher ungewöhnlich. "Dass der sogenannte Martini-Sommer so viele Tage anhält, hängt mit der sehr seltenen und stabilen Großwetterlage zusammen, die Luftmassen von den Kanarischen Inseln mit hohen Windgeschwindigkeiten zu uns bringt", sagte der Sprecher. Selbst nachts seien bei bewölktem Himmel noch bis zu 16 Grad im Norden gemessen worden - wie sonst im Juli.

Anders als in vielen Orten Süddeutschlands wurde im Norden allerdings kein Temperaturrekord geknackt. Dafür fehlte der Sonnenschein. Den bislang höchsten gemessenen November-Wert im Norden gab es laut DWD mit 20,6 Grad am 1. November 2014 in Hamburg.

Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes