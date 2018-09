Hamburg (dpa/lno) - Trainer Bruno Labbadia ist mit der Punktausbeute des Hamburger SV unzufrieden. Fünf Zähler hat der Fußball-Bundesligist in den vergangenen sechs Spielen geholt. "Insgesamt haben wir mit unseren gezeigten Leistungen zu wenig Punkte gemacht. Es wäre mehr möglich gewesen", sagte Labbadia auf der Internetseite des Vereins. "Wir können uns nicht zurücklehnen, sondern müssen uns jeden Punkt und jedes Tor weiter knallhart erarbeiten." Die Hamburger sind nach zwölf Spieltagen Tabellen-Elfter mit 15 Punkten.

Die bevorstehende Partie gegen Borussia Dortmund am 20. November stuft der Trainer als Herausforderung ein. "Sie sind zurzeit nach Bayern München die beste Mannschaft in Deutschland", sagte Labbadia. "Da erwartet uns eine große Aufgabe." Dortmund sei ein starker Gegner, an dem man aber auch wachsen könne.

