Hamburg (dpa/lno) - Wasser in Hamburg soll teurer werden: Der Senat hat eine Erhöhung des Wasserpreises um drei Cent pro Kubikmeter beschlossen. Damit steige der Preis für Trinkwasser vom 1. Januar an auf 1,71 Euro, heißt es in einer Mitteilung von Hamburg Wasser mit Bezug auf die Entscheidung vom Dienstag. Auch die Preise für Wasserzähler sollen steigen. Sie sollen künftig 5,25 Euro pro Monat statt 5,15 Euro kosten. Für einen durchschnittlichen Hamburger Haushalt würden sich damit insgesamt Mehrkosten von 2,82 Euro pro Jahr ergeben. Die Wasserwerke heben hervor, dass der geplante Aufschlag unter dem Niveau der Inflation liege. Verantwortlich dafür seien gestiegene Energiekosten sowie das niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt. Die Bürgerschaft muss der Erhöhung noch zustimmen.