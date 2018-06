Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Hamburg-Harburg fahndet die Kripo mit Fotos nach dem Täter. Der bewaffnete Räuber war im Oktober am Widerstand seines Opfers gescheitert und ohne Beute geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder aus einer Überwachungskamera, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Unbekannte hatte den Juwelier am 21. Oktober mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Schmuck gefordert. Als der 30-Jährige nicht reagierte, leerte der Täter persönlich mehrere Schmuck-Vitrinen. Bei einem anschließenden Handgemenge gelang es dem Juwelier, den Räuber zu entwaffnen. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Polizeimeldung