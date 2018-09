Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das fünfte Spiel in Serie gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin bezwang am Freitagabend die Krefelder Pinguine nach Penaltyschießen mit 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0). 9447 Zuschauer bejubelten die Tore von Jerome Flaake (16. Minute) David Wolf (53.) und Christoph Schubert (54.). Für Krefeld trafen Christian Kretschmann (22.), Andreas Driendl (40.) und Martin Schymainski (51.).

Flaake brachte die Freezers in Führung, als er einen Distanzschuss von Kapitän Schubert abfälschte. Auch die beiden Treffer der Pinguine im zweiten Spielabschnitt entstanden durch abgefälschte Schüsse, sodass der ansonsten sichere Freezers-Torwart Calvin Heeter chancenlos war. Beim 1:2 war es sogar Verteidiger Kevin Schmidt, der den Puck versehentlich ins eigene Tor lenkte.

Im letzten Spielabschnitt bauten die Pinguine ihre Führung zwar aus. Doch mit einem Doppelpack innerhalb von 96 Sekunden sorgten Wolf und Schubert für den erneuten Ausgleich. Die Entscheidung erfolgte erst im Penaltyschießen, in dem Thomas Oppenheimer das entscheidende Tor gelang.

Den Hamburg Freezers stehen nun drei Auswärtsspiele bevor. Am Sonntag treten sie bei den Kölner Haien an. Das nächste Heimspiel findet am 24. November gegen die Schwenninger Wild Wings statt.

