Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Mit viel Respekt und großem Mut wollen die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg am Sonntag in das Nordduell mit dem THW Kiel gehen. "Wir haben auch in Kiel nichts zu verlieren", sagte HSV-Trainer Michael Biegler am Freitag.

Vor dem 27. Bundesliga-Duell der beiden Teams, das um 15.00 Uhr in der Sparkassen-Arena angepfiffen wird, plagen Biegler allerdings einige Personalprobleme. Der polnische Abwehrchef Piotr Grabarczyk kam mit Achillessehnenproblemen aus der Länderspiel-Pause zurück. Angeschlagen sind zudem der dänische Spielmacher Allan Damgaard (Knöchelblessur) und Rückraumakteur Adrian Pfahl (Daumenverletzung).

Auch die Heimstatistik spricht für die "Zebras". Von den bisherigen 13 Spielen in Kiel gingen neun an den THW, dreimal spielten sie unentschieden. Der einzige HSV-Sieg datiert vom 6. November 2007, als sich die Hanseaten 31:30 durchsetzten.

Die 26:30-Niederlage der Kieler in der Champions League am Donnerstag gegen Paris St. Germain hat in der Vorbereitung der Hamburger keine Rolle gespielt. Für den THW-Linksaußen Rune Dahmke zählt gegen die Hamburger bei sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen nur eines: "Wenn wir noch eine Chance auf die Meisterschaft haben wollen, dann dürfen wir keine Punkte mehr hergeben."

Homepage HSV Hamburg

Homepage THW Kiel