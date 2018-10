Berlin (dpa/lno) - Bundesjustizminister Heiko Maas sieht im Anti-Doping-Gesetz einen möglichen Standortvorteil für Deutschland und eine Hilfe für die Hamburger Olympia-Bewerbung. Durch das neue Gesetz könnten Veranstalter und Sponsoren sicher sein, dass Doping in Deutschland "zumindest mit allen Mitteln bekämpft" werde, sagte der SPD-Politiker am Freitag dem Südwestrundfunk (SWR).

Ähnlich hatte er sich auch in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag) geäußert. "Mit unserem Anti-Doping-Gesetz unterstützen wir die Olympia-Bewerbung Hamburgs", sagte Maas. Es gebe viele gute Gründe, die Olympischen Spiele 2024 in der Hansestadt auszurichten. "Unser Anti-Doping-Gesetz ist ein weiterer." Der Bundestag sollte an diesem Freitag das Gesetz verabschieden. Es soll 2016 in Kraft treten.

Maas sieht das Gesetz als eine notwendige Ergänzung des Kampfs gegen Doping. Die bisher verhängten Sperren durch Sportverbände schreckten offenbar nicht ausreichend ab, sagte er dem SWR. Der Entwurf der Großen Koalition sieht unter anderem ein Verbot des Selbstdopings und des Besitzes entsprechender Substanzen vor. Die Sanktionen schließen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ein. Hintermänner müssen in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen.

Im rbb-Radio verteidigte der Minister das Gesetz vor der Kritik, es kriminalisiere den Sportler, aber nicht das System. "Wir kriminalisieren Athleten, und zwar die, die dopen und betrügen. Damit schützen wir die ehrlichen Sportlerinnen und Sportler", sagte er.