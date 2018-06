Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall in Hamburg-Lokstedt sind am Freitagabend ein Fußgänger schwer und ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der junge Fahrer war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen den Bürgersteig, einen Baumschutzbügel und einen Poller geprallt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Das Fahrzeug überschlug sich und verletzte einen Fußgänger schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.