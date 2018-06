Kiel (dpa/lno) - Die GEW-Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen haben in einem gemeinsamen Appell an ihre Landesregierungen gefordert, Grundschullehrer genauso zu bezahlen wie Lehrer an weiterführenden Schulen. Trotz gleichlanger Ausbildung würden Lehrkräfte an Grundschulen noch eine Besoldungsstufe niedriger bekommen als die übrigen, teilte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft am Montag in Kiel mit. Dies müsse endlich ein Ende haben. In Kiel ist am Dienstag nächster Woche eine Demonstration unter dem Motto "A 13 für alle" zum Bildungsministerium geplant, da der Landtag derzeit über ein neues Besoldungsgesetz berät.