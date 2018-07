Hamburg (dpa/lno) - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der eine 36-jährige Bewohnerin einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Lohbrügge sexuell belästigt haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Die 36-Jährige habe widersprüchliche Aussagen gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Der 27-Jährige war am Freitag vorläufig festgenommen worden. Ob er die Frau sexuell belästigt hat, sollen nun weitere Ermittlungen klären. Die Frau hatte die Belästigung am Freitag bei der Heimleitung gemeldet. Sie wurde anschließend in eine andere Unterkunft gebracht und betreut. Die 36-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

