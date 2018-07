Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Münze legt in Erinnerung an den vergangene Woche im Alter von 96 Jahren gestorbenen Altkanzler eine Serie mit elf verschiedenen Helmut-Schmidt-Gedenkmedaillen auf. Die erste von 25 000 Silbermedaillen mit dem Porträt des Hamburger Ehrenbürgers soll am Donnerstag von Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) geprägt werden. Insgesamt werden den Angaben zufolge zehn Medaillen aus Silber und eine aus Gold produziert. Auf ihnen abgebildet würden wichtige Stationen aus Schmidts Leben. Welche Stationen das sind, sagte ein Sprecher der Finanzbehörde nicht. Die ab Donnerstag geprägte Medaille koste 10 Euro pro Stück.

