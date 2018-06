Hamburg (dpa/lno) - Die Kosten für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Hamburg sind nach Darstellung der Ingenieurgesellschaft Assmann Beraten + Planen im Jahresverlauf in die Höhe geschossen. Die reinen Baukosten hätten Anfang 2015 bei netto 14 000 Euro (ohne Mehrwertsteuer) pro Bewohner gelegen und betrügen derzeit rund 25 000 Euro, berichtete Projektmanager Achim Freund am Dienstag. Darauf schlägt er rund acht Prozent Bauneben- und Dienstleistungskosten auf. Der Ingenieur begründete den Anstieg ausschließlich mit den um bis zu 80 Prozent gestiegenen Materialpreisen.

Das Unternehmen hat für den städtischen Betreiber Fördern & Wohnen in Hamburg seit Oktober 2014 Flüchtlingsunterkünfte an fünf Standorten fertiggestellt, drei sind im Bau, eine weitere ist in Vorbereitung. In den Containern und Modulhäusern ist Platz für rund 2760 Flüchtlinge.