Hamburg (dpa) - Moderne Architektur in Deutschland ist für historische Bauten nach Auffassung der Bürger kaum eine Konkurrenz. Nur 16 Prozent der Bürger sind in einer repräsentativen Forsa-Umfrage der Auffassung, dass viele aktuelle Bauwerke aufgrund ihrer architektonischen Qualität oder Bedeutung noch in 50 oder 100 Jahren geschätzt werden. 62 Prozent erwarten, dass dies auf nicht so viele Gebäude zutreffen wird. Für 15 Prozent der Befragten gibt es so gut wie kein Gebäude, das dann beeindrucken könnte.

In der Umfrage wurden keine Bauwerke vorgegeben oder genannt. Sie war von der Hamburger Zeit-Stiftung in Auftrag gegeben worden.

