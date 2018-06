Bremerhaven/Hamburg (dpa/lno) - Im Überseehafen von Bremerhaven haben Zollbeamte in einem Container 52 Kilogramm Kokain gefunden. Das Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert von 3,4 Millionen Euro gehabt, teilte das zuständige Zollfahndungsamt Hamburg bei der Präsentation des Fundes am Mittwoch mit. Die 45 einzelnen Pakete mit jeweils mehr als einem Kilogramm Kokain waren den Angaben zufolge in einer großen Sporttasche verpackt, die in einem Container mit gebrauchten Autos platziert worden war.

Der Container kam aus Long Beach bei Los Angeles über Panama und sollte weiter nach Klaipeda in Litauen verschifft werden. Die Tasche sei bei einer Kontrolle am 7. November entdeckt worden. Sie habe direkt hinter der Containertür gelegen. Es handele sich um einen reinen Zufallsfund, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts. Es sei davon auszugehen, dass das Kokain aus Südamerika stamme.

